Jovem é morto em São Caetano após tentar furtar mercado; ele teria sido entregue ao tráfico

Um pesadelo conhecido: um jovem de 22 anos, identificado como Matheus dos Santos Rodrigues, foi morto a tiros na região da Gomeia, em São Caetano, após tentar furtar um mercadinho local. De acordo com a Polícia, as investigações preliminares deram conta de que ele foi entregue a traficantes logo após o crime que cometeu.

O caso é investigado por equipes da 4ª Delegacia Territorial, de São Caetano, e pela 3ª Delegacia de Homicídios. De acordo com a Polícia, familiares da vítima, testemunhas e funcionários do estabelecimento foram ouvidos no DHPP, que trabalha na identificação dos envolvidos. Ninguém foi preso até o momento.

O caso é muito semelhante às mortes de Yan e Bruno Barros, que foram entregues a traficantes do Nordeste de Amaralina por funcionários do Atakadão Atakarejo do bairro após serem flagrados furtando pacotes de carne.

Seguranças do estabelecimento foram os acusados de fazerem a entrega. O corpo dos dois, que eram tio e sobrinho, moradores do bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário, foram encontrados no porta-malas de um carro, com marcas de tiro e sinais de tortura no bairro da Polêmica. Até o momento, onze dos treze suspeitos de envolvimento no crime foram presos.