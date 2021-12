Jovem é presa na Bahia após ser flagrada transportando 21 quilos de maconha

Uma mulher de 24 anos, que não teve a identidade divulgada, foi presa no final da tarde da última segunda-feira (24), após ser flagrada transportando 21.655 Kg de maconha em sua bagagem. Ela foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Militar da Bahia (PM) quando seguia como passageira em um ônibus de transporte interestadual.

As equipes fiscalizavam o bagageiro do veículo, quando notaram uma mala com peso muito alto e, ao utilizar um cão farejador, perceberam que se tratava de droga. A mulher responsável pelo material foi identificada e, após ser questionada, confessou que adquiriu a substância em São Paulo(SP) para entregar em Recife, recebendo a quantia de R$800 pelo transporte da droga.

Diante dos fatos, ela foi presa acusada de tráfico de drogas e encaminhada juntamente com o entorpecente à Delegacia de Polícia Judiciária local onde serão adotadas as medidas cabíveis.