Jovem é preso após fingir sequestro para roubar R$ 500 mil do pai na Bahia

Uma investigação de sequestro acabou revelando uma tentativa de golpe na cidade de Ruy Barbosa, na região da Chapada Diamantina, na noite de quinta-feira (9). Matheus Meireles Macêdo, 29 anos, acabou preso depois de fingir o próprio sequestro para conseguir R$ 500 mil do próprio pai.

A investigação começou quando o pai da suposta vítima procurou as polícias Civil e Militar na tarde de quinta para relatar o sequestro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), equipes da Cipe Chapada, DT de Ruy Barbosa e do 11º BPM montaram uma força-tarefa e passaram a monitorar a comunicação dos criminosos com o pai da vítima. Os telefonemas com os pedidos de resgate foram acompanhados pelos policiais.

“Depois de 8h do falso sequestro, marcamos um ponto da cidade para entrega do dinheiro pedido”, contou a delegada titular de Ruy Barbosa, Cláudia Bensabath. Após ouvirem testemunhas e realizar ações de inteligência, os policiais localizaram o suposto cativeiro, também na cidade de Ruy Barbosa, e prenderam em flagrante Iago Alcântara de Macedo, 25 anos, e Lucas Barbosa Ribeiro, o 'Lucas do Pulo do Bode', 29.

Em depoimento, sequestradores e vítima acabaram relatando que o falso sequestro tinha como objetivo retirar dinheiro do pai de Matheus. Os criminosos foram autuados por falsa comunicação, estelionato contra idoso, organização criminosa e extorsão.

“Matheus é um conhecido da polícia, pois responde a processos por homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo”, completou Bensabath.