Jovem é preso em flagrante após fazer post sobre Bolsonaro

Um jovem de 24 anos que mora em Uberlândia foi preso por fazer uma postagem em uma rede social sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro à cidade. Para a Polícia Militar, João Reginaldo da Silva Júnior incitou a prática de crime contra segurança nacional.

Ele publicou no Twitter a seguinte frase: "Gente, Bolsonaro em Udia amanhã... Alguém fecha virar herói nacional?"'. Segundo informações do boletim de ocorrência da PM, João foi encontrado na residência onde mora com os pais e, no momento na abordagem, confirmou a publicação na rede social e foi preso em flagrante.

O jovem foi conduzido até a Delegacia da Polícia Federal em Uberlândia, onde teve a prisão ratificada pelo delegado federal Laerte Vieira Gonçalves Neto e levado para o Presídio Uberlândia 1. Por volta das 18h30 ele foi liberado por alvará de soltura.

A publicação de João Reginaldo teve pelo menos três respostas em concordância. Segundo informação do Auto de Prisão em Flagrante da PF, os policiais militares chegaram a ir até a casa das outras três pessoas autoras das respostas, mas não conseguiu localizá-las. A Polícia Federal disse que vai continuar as investigações e todos poderão ser indiciados pelo mesmo crime.

Durante interrogatório na delegacia, João Reginaldo da Silva Júnior disse que o "tuíte" não teve nenhuma conotação de ameaça.