Jovem é preso transportando quase 37kg de maconha em duas malas

Um homem foi preso transportando quase 37 Kg de maconha dentro de duas malas de viagem, na tarde do último sábado (5), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O flagrante foi feito por policiais rodoviários federal durante uma abordagem a um ônibus interestadual que saiu de São José do Rio Preto (SP) com destino a Recife (PE), por volta das 13h50, durante ações de combate ao crime no Km 830 da BR 116.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, durante os procedimentos de fiscalização, a equipe decidiu vistoriar o ônibus e ao abrirem o compartimento de carga, os policiais sentiram um forte cheiro de droga e acabaram encontrando tabletes de maconha que estavam acondicionados em duas malas nas cores rosa e preta. Todo o material ilício pesou 36,65 Kg.

Foi realizada a checagem dos tíquetes de bagagens sendo encontrado comprovante com numeral correspondente em poder de um homem. Questionado, o passageiro de 21 anos informou aos policiais que foi contratado para fazer o transporte até a capital alagoana. Disse ainda que na entrega ganharia R$ 5 mil pelo serviço.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante e o homem com os produtos apreendidos foram apresentados a autoridade de plantão da Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista (BA). Inicialmente, ela responderá pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de drogas).