Jovem escapou por pouco de explosão em São Félix: 'Se não saísse logo, estaria morto'

Até então, não houve feridos na explosão realizada por bandidos na casa lotérica da cidade de São Félix, região do Recôncavo, na madruga desta terça-feira (11). Mas por pouco o pior não aconteceu. O alvo dos ladrões estava no pavimento térreo de um prédio residencial. Logo após a primeira detonação, um rapaz de 17 anos, que morava no primeiro andar, correu para o quarto da mãe, onde ficaram abrigados. Instantes depois, onde ele dormia ficou completamente destruído.



“É que o quarto dele ficava em cima da área do cofre, onde teve a detonação mais forte. Quando houve o primeiro estrondo, ele foi desesperado até a mãe dizendo: ‘mãe vamos morrer, vamos morrer’. Depois aconteceu a explosão mais forte. Com impacto, a cama e o guarda-roupas dele foram arremessadas, juntamente com os pisos do chão. Se não saísse logo, ele estaria morto”, contou uma moradora, amiga de mãe e filho. “O prédio está praticamente condenado. Tem rachadura para todos os lados. A mãe disse que não volta mais para lá. Eles estão em casa de parentes”, detalhou a moradora.

A lotérica estava em uma área residencial. Os imóveis no entorno tiveram diversas rachaduras, entre eles um restaurante que dividia parede com a lotérica. Com o impactos, objetos e móveis de vidros foram destruídos. “O estrando foi tão violento, que a geladeira partiu ao meio. A dona passou mal e está até agora no hospital”, contou uma moradora. “Muitas pessoas passaram mal e precisaram de atendimento médico”, relatou outra moradora.



Apesar da circunstância, o comércio de São Félix não parou. No entanto, as pessoas estão assustadas. “ A cidade pequena e está bastante abalada, tanto psicologicamente quanto de fato, literalmente por conta das explosões, e claro é um negócio que que assusta a sociedade, principalmente uma cidade interiorana, que não é acostumada com esse tipo de ação”, declarou o delegado Orlando Corsino, que responde pelas delegacias de São Félix e Cachoeira.



Detonações

Da estrutura interna nada sobrou. Só vigas retorcidas e entulhos. Para o ataque, os bandidos fizeram três detonações até terem acesso ao cofre da lotérica da cidade de São Félix, na região do Recôncavo do estado.

Após detonações, casa lotérica ficou completamente destruídas (Foto: Imagem do leitor)

“Chegaram em um carro e desceram do veículo rapidamente. Todos armados. Aí começou uma sequência de explosões. A primeira detonação veio seguida de vários disparos. Eles estouraram a primeira porta principal e em seguida a barreira de blindada, que divide a parte de atendimento do restante da lotérica. E por fim a gente acredita que a terceira tenha sido já a derradeira, a do cofre, né? Mas estou conjecturando. É que a perícia que vai dizer como foi”, declarou o delegado.



Segundo o delegado, os bandidos estavam encapuzados. “Foi bastante rápida. A duração foi entre cinco e oito minutos. Nas imagens aparentemente sim (encapuzados). Estavam de armas longas. Pelas imagens não dá para identificar, mas a gente recolheu alguns projéteis, inclusive de escopeta calibre 12”, disse. A Polícia Civil informou que já tem pistas dos criminosos.



As investigações apontam que há outras pessoas envolvidas no caso. “Fugiram pela via de São Félix que dá acesso à BR 101. Eles abandonaram o veículo e depois atearam fogo nele a 50 metros da rodovia, o que nos faz crer que já havia uma segunda equipe para fazer a o resgate deles”, pontuou o delegado.