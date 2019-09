Jovem morre afogada após banho de mar noturno em Trancoso

Jéssica morava em Jequié (Foto: Reprodução)

O que era para ser uma viagem de amigos terminou como um verdadeiro pesadelo. Uma jovem de Jequié resolveu passar o fim de semana com as amigas no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, no sul da Bahia, mas morreu afogada após um banho de mar.

De acordo com informações da Delegacia de Porto Seguro, Jéssica Castro Santos, 23 anos, estava acampando com as amigas na Praia de Itaquena. Elas chegaram ao local por volta das 11h30 de sábado (28) e, por volta das 21h30, Jéssica resolveu tomar um banho de mar na companhia de duas amigas.

Uma das jovens, que ficou na barraca, declarou à à polícia que ouviu os gritos de socorro das amigas e, com a ajuda de um rapaz, conseguiu salvar duas das amigas, mas não encontraram Jéssica. Eles procuraram a jovem durante a madrugada, mas, devido às más condições de iluminação,tiveram dificuldade.

Corpo será levado para a cidade natal (Foto: Reprodução)

O corpo só foi encontrado por volta das 5h da manhã de domingo, à beira-mar, próximo ao local onde Jéssica e as amigas tinham ido à noite.

O corpo da jovem, que era vendedora de rifas, foi removido para o IML de Porto Seguro e será levado para Jequié, onde será sepultada.