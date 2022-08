Jovem morre após ser agredida pelo pai durante discussão com o irmão na PB

Uma jovem de 20 anos morreu após ter sido agredida pelo próprio pai em Uiraúna, no Sertão da Paraíba, no sábado (20). Michelle Macena de Andrade Nascimento só foi socorrida um dia depois de ser agredida, de acordo com o que disse a Polícia Civil ao g1.

Em depoimento à polícia, familiares de Michelle confirmaram que a agressão teria ocorrido na sexta-feira (19). A jovem teria ido dormir na casa de uma tia. Somente quando estava se organizando para ir a um aniversário, no sábado, Michelle passou mal e foi socorrida.

Michelle morreu após sofrer um traumatismo craniano. A suspeita é de que um murro dado pelo próprio pai tenha provocado a morte.

Tudo começou quando a jovem realizava uma faxina e o irmão chegou e sujou um fogão que ela acabara de limpar. Uma discussão entre eles teve intervenção do pai, que bateu com violência no rosto da filha

A Polícia Civil aguarda o resultado da perícia realizada pelo Instituto de Polícia Científica (IPC) para prosseguir com as investigações.

O pai de Michelle Macena, principal suspeito, deve se apresentar à Polícia Civil na Delegacia de Uiraúna na tarde desta quarta-feira (24), segundo seus advogados.