Jovem morre após ser sugado por de máquina de fazer salsicha

Um jovem de 18 anos morreu após ser sugado por uma máquina de fazer salsicha em Iloilo, Filipinas. De acordo com a polícia local, Jomar Junco estava trabalhando na produção do alimento quando o braço direito ficou preso no equipamento, fazendo com que ele fosse puxado.

Um amigo de Jomar tentou desligar a máquina, mas não dava mais tempo. Mais da metade do corpo do rapaz já tinha sido sugado para dentro do equipamento. Segundo esse mesmo colega de trabalho, que não foi identificado, o jovem não tinha treinamento para o operar o maquinário.

ATENÇÃO: IMAGEM FORTE Foto: Reprodução

Apesar da capacidade da máquina de triturar alimentos, o corpo do jovem foi retirado intacto do local. A causa da morte teria sido sufocamento, mas as autoridades ainda aguardam o resultado oficial da autópsia. A polícia descarta o suicídio.