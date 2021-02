Jovem morre e amiga é baleada em tentativa de assalto na Juracy Magalhães

Uma jovem morreu e uma amiga dela ficou ferida durante uma tentativa de assalto a um carro de aplicativo, na madrugada desta segunda-feira (15). O caso aconteceu na Avenida Juracy Magalhães, por volta das 3h40.

Segundo informações da Polícia Militar, a corrida começou no bairro da Vitória, após as jovens saírem de uma festa entre amigos. Fernanda Secundes de Oliveira, 18 anos, e a a amiga Bianca Martins Melo estavam com outras duas jovens, e tinham como destino o Horto Florestal.

Na altura do Vale das Pedrinhas, uma das jovens pediu para parar o automóvel, pois não estava se sentindo bem. Nessa hora o grupo foi abordado pelos bandidos, que fizeram os disparos. Fernanda foi atingida pelas costas, foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

A outra jovem ferida, de 19 anos, foi atingida na região do ombro, passou por exames médicos e não corre risco de morte. Inicialmente, a Polícia Civil chegou a divulgar que elas eram irmãs, mas elas eram amigas. Segundo a TV Bahia, Bianca foi socorrida para o Hospital Aliança.

A PM informou que continua fazendo buscas apra encontrar os suspeitos, mas ninguém foi localizado ainda. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (Atlântico).

