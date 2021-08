Jovem morto após furtar mercado na Gomeia foi identificado como rival por traficantes

A 3ª Delegacia de Homicídios (3ª DH/BTS) progrediu nas investigações do homicídio de Matheus dos Santos Rodrigues, jovem de 22 anos que foi morto a tiros na última segunda-feira (16), na Gomeia, região do bairro de São Caetano. A polícia confirmou que ele foi morto por suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas depois de tentar furtar um mercado na Fazenda Grande do Retiro.

As apurações indicaram que Matheus foi identificado como membro de uma quadrilha rival àquela dos homens que o mataram. De acordo com a Polícia, testemunhas já foram ouvidas e as equipes do DHPP estão diligenciando para elucidar o crime. Há suspeita de que Matheus tenha sido entregue aos traficantes por pessoas ligadas ao estabelecimento que tentou furtar. Familiares da vítima, testemunhas e funcionários do estabelecimento foram ouvidos no DHPP, que trabalha na identificação dos envolvidos.

A Polícia afirmou que não pode dar mais detalhes do caso para que as investigações, que seguem em andamento, não sejam atrapalhadas. Apesar de ter certeza de que foram pessoas ligadas ao tráfico quem cometeram e participaram do crime, ninguém foi preso até o momento.

O caso é muito semelhante às mortes de Yan e Bruno Barros, que foram entregues a traficantes do Nordeste de Amaralina por funcionários do Atakadão Atakarejo do bairro após serem flagrados furtando pacotes de carne.

Seguranças do estabelecimento foram os acusados de fazerem a entrega. O corpo dos dois, que eram tio e sobrinho, moradores do bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário, foram encontrados no porta-malas de um carro, com marcas de tiro e sinais de tortura no bairro da Polêmica. Até o momento, onze dos treze suspeitos de envolvimento no crime foram presos.