Jovem pula de prédio para fugir das agressões do namorado em Feira

Uma jovem de 18 anos pulou do segundo andar de um prédio para escapar de uma agressão do companheiro, em Feira de Santana. Ela estava sendo espancada com um pedaço de madeira pelo agressor e para evitar que a agressão continuasse preferiu pular.

Segundo a Polícia Civil, a vítima fez exame de corpo de delito e já foi ouvida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) na segunda-feira (28), um dia após o caso.

Depois de pular, a jovem caiu em um telhado. Vizinhos a socorreram até o Hospital Cleriston Andrade. Ela teve alta ontem.

A vítima estava com o companheiro há dois anos. Ele tem 37 anos e ainda será ouvido.