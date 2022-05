Jovem que estava desaparecido diz que tentou fugir de Salvador: 'Não estou bem'

O jovem Abraão Mendes, de 25 anos, reapareceu nas redes sociais nesta quinta-feira (26) para avisar que está vivo. Ele estava desaparecido desde a última terça-feira (24), quando disse aos pais que ia ao SAC do Shopping Bela Vista.

Em vídeo postado no Instagram, ele apareceu chorando e agradeceu o apoio de todos que se juntaram para encontrá-lo.

"No momento não posso falar muita coisa. Na terça a noite eu surtei e tentei fugir de Salvador. Venho enfrentando alguns problemas e não estou bem de cabeça. Estou buscando ajuda. Já falei com meus pais. Gostaria de agradecer a todos que se preocuparam comigo e pedir perdão a todos", disse ele, sem revelar onde estava.

Leia também: Jovem desaparecido foi ameaçado na internet e não chegou a ir ao SAC Bela Vista

Abraão também fez questão de frisar que o motivo de seu sumiço não tem a ver com briga de torcidas. Na véspera do desaparecimento, ele, qud torce para o Vitória, discutiu nas redes sociais com um torcedor do Bahia.