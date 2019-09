Jovem que perdeu couro cabeludo em kart deixa UTI em Ribeirão Preto

(Foto: Acervo Pessoal)

A jovem Débora Dantas de Oliveira, de 19 anos, deixou o Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Especializado de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, nesta terça-feira (3). Segundo o último boletim médico divulgado, Débora "está no quarto em bom estado clínico, dentro da evolução esperada". Na última segunda-feira (2), a jovem foi submetida a um enxerto de pele no couro cabeludo.

Débora Dantas de Oliveira, de 19 anos, foi vítima de escalpelamento em pista de kart na Zona Sul do Recife no dia 11 de agosto. A jovem foi transferida do Hospital da Restauração, área central do Recife, em Pernambuco, para o Hospital Especializado de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Ela passou por retalho micro cirúrgico para cobertura da calota craniana no dia 24 de agosto. A cirurgia durou dez horas.

Relembre o caso

Débora Dantas de Oliveira, de 19 anos, teve o couro cabeludo arrancado em uma pista de kart na Zona Sul do Recife no dia 11 de agosto. Ela estava andando de kart com o namorado, Eduardo Tumajan, em uma pista localizada no estacionamento do Walmart, em Boa Viagem, quando o cabelo soltou da touca e ficou preso no motor. A pele foi arrancada desde a altura dos olhos até a nuca da jovem.

Jovem que sofreu o escalpelamento foi fotografada momentos antes do acidente na corrida de kart, no Recife

(Foto: Reprodução/Twitter)

Eduardo, que estava em outro carro de kart, socorreu a namorada. Ela passou por uma cirurgia para reimplante e depois outra cirurgia para retirada de trombos. Em um primeiro momento, 80% da área atingida foi recuperada.

'Não tenho mais nada na vida', conta jovem que perdeu o couro cabeludo em kart

A vítima foi socorrida para o Hospital da Restauração, área central do Recife, e passou por cirurgia para reimplantação do tecido no dia 12. No entanto, o corpo da jovem rejeitou e ela precisou ser transferida para o Hospital Especializado de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo.

Eduardo estava com Débora no momento em que ocorreu o acidente de kart, no Recife

(Foto: Eduardo Tumajan/Acervo pessoal)

No dia 22 de agosto, Débora foi submetida a uma cirurgia de reconstrução das pálpebras superiores. Segundo o boletim médico divulgado no dia do procedimento, foi feita a "preparação da área remanescente para reconstrução definitiva".

(Foto: Cortesia/Jornal do Commercio)

Vaquinha

Com o intuito de cooperar no custeamento da recuperação física, mental e social de Débora, a comunidade do Desafio Pernambucano de Kart indoor (DPKin) criou uma vaquinha virtual para a jovem. O espírito solidário já atingiu 81 pessoas até o meio-dia desta quarta-feira (21) que, juntas, ofertaram cerca de oito mil reais.

O recifense Aureliano Correia Faria Neto, de 40 anos, é o integrante da comissão organizadora da DPKin e conta que o grupo se sensibilizou ao ouvir sobre a história da jovem e decidiu ajudá-la. ‘Nossa intenção é de reunir o dinheiro para que ela possa se sustentar financeiramente até voltar a exercer as atividades rotineiras', disse Neto.

De acordo com o membro, o combinado com a família de Débora é de que quando a vaquinha for encerrada e atingir o objetivo de 50 mil reais arrecadados, o valor será entregue diretamente para a conta da vítima. ‘O valor não será direcionado para o tratamento, porque sabemos que as empresas responsáveis estão custeando, mas sim para sua recuperação dela', completou o competidor.

As informações são do Jornal do Commercio.