Jovem que perdeu couro cabeludo em kart posta foto usando peruca

A jovem que sofreu um grave acidente com kart e perdeu o couro cabeludo, Débora Dantas, 19 anos, publicou em sua rede social uma fotografia usando uma peruca loira e ao lado dos seus três gatos, nesta sexta-feira (1º). Na postagem, a jovem agradece aos pets, e arma: "poder acariciar vocês e ver de perto suas doces brincadeiras novamente é graticante".

A estudante voltou ao Recife na última terça-feira (29), depois de passar por uma longa recuperação no Hospital Especializado de Ribeirão Preto, em São Paulo.

"Meus amados bebês, cuidavam de mim me oferecendo um amor tão puro em momentos tão complicados, apenas me dando amor e carinho, agradeço por ter vocês na minha vida".

Relembre o caso

O acidente que escalpelou a auxiliar de ensino infantil Débora Stefany ocorreu na pista de kart Adrenalina, que funcionava há um mês no supermercado Walmart de Boa Viagem. O local foi interditado e não retomará as atividades.

Débora e o companheiro pagaram R$ 50, cada, por 22 voltas. A tragédia aconteceu quando ela estava na segunda volta. De acordo com relatos ao Procon, funcionários teriam cado desesperados na hora e não teriam prestado socorro à vítima.

Após 30 minutos de espera por atendimento, ela foi levada pelo namorado ao Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife.

“Ela não teve nenhum tipo de assistência, eles foram totalmente omissos. Não havia bombeiro civil, militar ou alguém que pudesse fazer esse acolhimento. Também não havia viatura para levá-la a um hospital”, denunciou Douglas Nascimento, tio de Débora, em entrevista à TV Jornal.

À TV Jornal, um funcionário da pista, que não quis ser identicado, disse que o cabelo de Débora se soltou repentinamente. Ele garantiu que seus colegas prestaram socorro e acusou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de demora.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Recife, o pedido foi feito às 17h05. Às 17h07 a ambulância foi acionada e às 17h27, quando o Samu já estava à caminho, foi informado de que a vítima havia sido levada em um veículo particular.

O empresário Wanderlei Dreyer, pai do dono do Adrenalina classicou o episódio como “fatalidade”. “Foi um acidente. É o primeiro caso desde que atuamos na área, há 20 anos”, alegou. A família, disse, já planejava fechar o empreendimento porque não estaria dando o lucro esperado.

As informações são do Jornal do Commercio