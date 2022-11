Jovem rouba corrente de idosa na região do Farol da Barra; veja vídeo

Uma idosa foi surpreendida por um assaltante na última quarta-feira (16), no bairro da Barra, em Salvador. Imagens registraram o momento que o jovem se aproxima e puxa a corrente da mulher. O crime aconteceu na região do Farol, no mesmo horário da gravação do DVD de Thiago Aquino no local.

Um vídeo que circula nas redes, que parece ter sido gravado por um comparsa do homem, mostra a mulher distraída com uma amiga, quando o suspeito se aproxima e puxa de forma violenta a corrente do pescoço da vítima.

A Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) investiga o roubo. A Polícia Civil confirmou que o rapaz puxou a corrente que a mulher carregava no pescoço. As imagens já estão sendo analisadas e ajudarão a unidade especializada a localizar o autor.

Veja o vídeo: