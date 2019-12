Jovem salva criança de ataque de pitbull no Rio; veja vídeo

Um jovem de 20 anos salvou uma criança de cinco anos do ataque de um pitbull no Rio de Janeiro. Patrick do Céu não só lutou contra o animal, como conseguiu proteger o menino colocando ele em cima de um veículo estacionado no local. Uma câmera de segurança registrou todo o ato de coragem. As informações são do portal Extra.

Primeiramente só agradecer a Deus por te me ajudado a salvar essa criança ???????????? pic.twitter.com/DpG06EeTOV — Patrick Lara (@criadacdd15) December 22, 2019

O vídeo mostra a criança acompanhada da babá andando em um patinete. Logo após, o cachorro avança e a mulher tenta puxar o menino, sem sucesso. É neste momento que Patrick entra em cena. Ele consegue carregar a criança no colo, tenta afastar o cachorro com as pernas e corre para colocar o vizinho em cima do carro. O jovem ainda cai no chão, luta com o animal, e por fim consegue também subir no veículo, onde ambos aguardam por ajuda.

Socorro

Após o episódio, as vítimas foram a um hospital na Barra da Tijuca, e passam bem. O animal foi levado por Bombeiros acionados por um vizinho. O menino teve ferimentos em várias partes do corpo e levou cinco pontos no pescoço. Já a babá ficou com um machucado no braço por conta da queda. Patrick levou um ponto na mão e teve ferimentos nas pernas e braços, causados pelas mordidas. Além da bermuda rasgada, o celular do jovem também acabou quebrado. As informações são do Jornal do Commercio.