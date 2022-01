Jovem suspeito de triplo homicídio é preso em Fazenda Grande do Retiro

Um homem de 21 anos, investigado pela autoria de um triplo homicídio, ocorrido em 2019, foi preso na manhã desta terça-feira (4), na Travessa Luiz Otávio, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

A prisão foi conduzida por policiais da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), do Grupo de Capturas (GCAP) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) e uma equipe da Guarda Municipal.

De acordo com as apurações, o local era utilizado como esconderijo por traficantes e homicidas. O titular da DHM, delegado Daniel Pinheiro, informou que o alvo da ação tinha um mandado em aberto, expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Uma motocicleta, Honda CG 160 Start, ostentando uma placa adulterada, foi apreendida com o suspeito. Durante pesquisas, verificou-se que o veículo havia sido roubado, em novembro de 2021. “Ele alegou ter adquirido a moto por meio de um grupo que negocia veículos roubados”, disse o delegado.

O homem também foi autuado em flagrante por receptação. “Ele já tinha passagens por esse mesmo crime e tráfico. Ele será encaminhado ao sistema prisional”, acrescentou o titular da DHM. Após a perícia, a motocicleta deve ser restituída ao proprietário.