Jovem tem mandíbula quebrada após agressão em academia no Costa Azul; vídeo

Um jovem de 18 anos teve a mandíbula fraturada e perdeu um dente após ser agredido enquanto malhava em uma academia no bairro do Costa Azul, em Salvador, na noite do dia 5 de outubro. O caso ganhou repercussão após o vídeo viralizar nas redes sociais, nesta quinta-feira (27).

Nas imagens gravadas por câmera de segurança, é possível ver que a vítima, Gustavo Pinheiro, recebe um soco, bate o rosto em um aparelho e vai ao chão da academia. Segundo o advogado de Gustavo, Diego Spínola, o jovem foi agredido após se negar a revezar um aparelho com outros dois homens.

Jovem tem mandíbula quebrada após agressão em academia no Costa Azul #Correio24h



Ele foi agredido após se negar a revezar um aparelho https://t.co/16EGsWGbyv pic.twitter.com/fsPYAT7b3R — Jornal Correio (@correio24horas) October 27, 2022

Por causa da mandíbula machucada, a vítima foi afastada por médicos das atividades habituais por 30 dias e já perdeu cerca de 20 kg desde a agressão, por não conseguir se alimentar normalmente.

"Em virtude da fratura, ele teve que fazer um bloqueio intermaxilar, para a mandíbula ficar parada e a fratura não aumentar. Isso qualifica um crime de lesão corporal grave, dentre alguns dos que o agressor pode responder", explica o advogado.

O caso foi registrado na 9ª Delegacia Territorial da Boca do Rio e também poderá resultar em um inquérito pelo crime de ameaça e pelo de dano, já que o jovem teve seu relógio quebrado. Segundo Spínola, o agressor disse a Gustavo que, caso uma ocorrência fosse prestada, a vítima "se veria com ele".

O advogado não encontrou processos criminais precedentes envolvendo o autor da agressão, mas afirma que, caso todos os crimes sejam imputados, a pena poderá ultrapassar os 2 anos, uma vez que o caso não é um crime de menor potencial ofensivo.

Segundo a Polícia Civil, oitivas estão sendo realizadas e o resultado pericial está sendo aguardado, para apurar os fatos. O autor da agressão foi intimado para prestar depoimento.