Jovem tenta desenterrar cadáver de ex-namorado em MS

Uma jovem de 21 anos invadiu o cemitério Santa Cruz, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e tentou desenterrar o corpo do ex-namorado, neste domingo (4). A tia do rapaz foi informada pelo zelador do cemitério que havia uma mulher bêbada, cavando e destruindo a coroa de plantas da sepultura, segundo a Polícia Civil informou ao g1.

O zelador foi quem impediu a mulher, e quem voltou a arrumar a sepultura. Uma garrafa de bebida alcóolica foi encontrada no local. O rapaz morreu no sábado (3), de insuficiência renal.

O casal já estava separado desde maio deste ano, mas a jovem não aceitava o término.

A tia do rapaz foi até o cemitério e levou a jovem até a casa dela. onde a mãe relatou que está preocupada com o comportamento da própria filha.

O caso foi registrado como violação de sepultura e segue sob investigação policial.