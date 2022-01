Jovens são mortos a tiros no bairro do Arenoso

Dois jovens foram mortos no bairro do Arenoso em um intervalo de duas horas, nesse domingo (2). Os crimes aconteceram nas ruas Wanderson Campelo e Do Sapo.

De acordo com o registro, Iago Silva dos Santos, 22 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo, próximo a sua residência, no bairro do Arenoso, por volta das 21h. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu. Horas depois, Robert Matos Reis, 22 anos foi socorrido para a mesma unidade hospitalar, depois de ser baleado no mesmo bairro. Ele também não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, apurações iniciais indicam que há relação entre os dois casos. Foram expedidas as guias de perícia e remoção. A investigação deve ficar a cargo da 2ª Delegacia de Homicídios (Central).