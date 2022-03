Juazeirense empata fora de casa e se classifica na Copa do Brasil

A Juazeirense é o primeiro time baiano a se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil 2022. Empatou por 0x0 com o Grêmio Anápolis, na noite desta quarta-feira (2), no estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO).

A vaga foi obtida graças ao regulamento da competição, que dá ao time melhor ranqueado na CBF a vantagem do empate na primeira fase, enquanto o time de pior ranking joga em casa.

Com o resultado, a Juazeirense vai enfrentar o vencedor de Vasco e Ferroviária na próxima fase.

Antes do Cancão, duas equipes baianas foram eliminadas da Copa do Brasil: o Atlético de Alagoinhas, que empatou com o CSA em 1x1, e o Bahia de Feira, goleado pelo Coritiba por 5x2. Além do trio do interior, a dupla Ba-Vi também disputa o torneio (o Bahia entra na terceira fase).

A Juazeirense jogou com Rodrigo Calaça, Dadinha, Emílio (Rodolfo), Wendell e Daniel (Dênis, depois Anicete); Waguinho, Patrik e Clebson; Nildo Petrolina, Neto Baiano (Guilherme) e Deysinho (Magno). O treinador da equipe é Quintino Barbosa, o Barbosinha.