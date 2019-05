Juazeirense perde do CRB e está fora da próxima Copa do Nordeste

A Juazeirense deu está fora da Copa do Nordeste de 2020. Jogando em Maceió na noite de terça-feira (14), o time baiano foi derrotado pelo CRB por 2x1, na fase preliminar do torneio. Como a primeira partida em Juazeiro terminou empatada em 0x0, o CRB se classificou.

Os gols no estádio Rei Pelé foram marcados por Victor Rangel, de pênalti, Emílio, empatando para a Juazeirense, e Igor. É o segundo ano consecutivo que o Cancão é eliminado na seletiva. Em 2018, o algoz foi o Salgueiro.

A última vaga no Nordestão do ano que vem será definida nesta quarta (15), entre Náutico e Campinense, no estádio dos Aflitos, no Recife. O Campinense venceu o jogo de ida por 2x1, em Campina Grande (PB), e joga pelo empate.

As 15 equipes já classificadas para a Copa do Nordeste 2020 são: Bahia, Vitória, Confiança, Frei Paulistano, CRB, CSA, Sport, Santa Cruz, Botafogo da Paraíba, ABC, América de Natal, Fortaleza, Ceará, River e Imperatriz.