Juazeiro: homem é preso por furto a igreja; suspeito estava escondido no assoalho do templo

Um homem foi preso em Juazeiro, no norte da Bahia, suspeito de furtar uma igreja evangélica no bairro Jardim Flórida. Durante a ação, o suspeito tentou se esconder, mas foi preso em flagrante, no assoalho do teto da igreja Assembleia de Deus Madureira, pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Juazeiro. A TV de 50 polegadas estava do lado de fora do templo religioso.

No interior da igreja foram encontrados documentos no chão do escritório e também no salão. O suspeito foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o objeto furtado.