Juazeiro sedia evento de inovação, marketing digital e empreendedorismo; inscrições abertas

Nos dias 3 e 4 de abril, o Complexo Multieventos da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), em Juazeiro, na Bahia, receberá o Vale Summit 2020, que proporcionará a uma plateia de 500 pessoas quase 20 horas de capacitação em novas tecnologias com palestrantes de Brasília, Salvador, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.





O evento reúne inovação, marketing digital e empreendedorismo no Vale do São Francisco. Já estão confirmados Felipe Barreto Veiga, Sócio da BVA Advogados; o gestor de tráfego Gabriel Reis; a especialista em marketing digital Helena Lima; o cineasta Alê Braga; a produtora de vídeos Vanessa Multari; o coreógrafos e bailarinos Ju Paiva e Dam Fernandes; o CEO da Mr. Plot (Mundo Bita) Felipe Almeida; o fundador Cys Digital, Flammarion Cysneiros; o vice-presidente da Associação dos Jovens Empreendedores da Bahia, Marcus Casaes; a especialista em Comunicação Estratégica e Gestão de Marcas, Maria Brasil, e o CEO e fundador da Evolv e diretor geral da Saffron no Brasil, Paulo Al-Assal.



Voltado para quem quer aprender mais sobre marketing digital, melhorar seus resultados, fazer networking, o Vale Summit é uma realização das Empreendedoras do Vale do São Francisco, uma comunidade de empreendedorismo feminino que tem como propósito capacitar e inspirar mulheres a crescerem profissionalmente e desenvolverem os seus negócios, a partir da construção de conhecimento.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.valesummit.com.br. Foram disponibilizados quatro modelos de passaportes para participar do evento: o VS VIP custa R$ 358 e dá acesso irrestrito à área VIP front stage, além da oferta vivências, como a Afterparty V. Summit, e kit de boas-vindas com papertalk, caneta e ecobag do Vale Summit.

O VS Smart custa R$289 e dá acesso ao evento e o kit de boas-vindas: papertalk, caneta e ecobag Vale Summit. Destinado exclusivamente a cadeirantes, o VS Wheels custa R$ 119. Já o VS+ é voltado para pessoas com necessidades especiais e tem o mesmo valor. Ambos garantem a acessibilidade ao evento, além do kit de boas-vindas.