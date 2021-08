Juceb realiza evento on-line sobre sistema que simplifica abertura de empresas

Para abordar as funcionalidades da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), como a abertura de empresas de forma mais rápida, a Junta Comercial da Bahia (Juceb) fará um webinário gratuito para profissionais contábeis, advogados e empresários do interior do estado, na terça-feira (17), das 9h às 12h.

O sistema integrado Redesim reúne dados da Juceb, Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado e Municipais, dentre outros órgãos responsáveis, que permitem a abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas, simplificando procedimentos e reduzindo a burocracia.

A conferência vai ser ministrada pelo técnico em processamento de dados, Alessandro Antonio Nascimento dos Santos, e mediada pela advogada Danielle Nunes de Brito, responsável pela análise de processos de Registro Mercantil. Alessandro é técnico de Registro Empresarial na Juceb, desde 1996, e atualmente integra a equipe de suporte do Juceb Atende.

Com o tema Webinar Registro 100% Digital, a conferência é um evento da Juceb, planejado em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA) e com a Comissão de Direito Empresarial da OAB-BA.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do CRCBA.