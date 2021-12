Jucuruçu e Itamaraju são as cidades mais afetadas pelas chuvas na Bahia

Até esta sexta-feira (10), as cidades de Jucuruçu e Itamaraju são mais afetadas pelas fortes chuvas que caem no Extremo Sul da Bahia. Os estragos são diversos, pois os dois muncipios estão debaixo d'água, segundo dados da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec).

Em Jucuruçu, mais 500 famílias estão desabrigadas, uma média de 2.500 pessoas que tiveram suas casas invadidas pela água. Neste momento, o superintendente de Proteção e Defesa Civil, coronel Miguel Filho circula pelos municípios afetados para um levantamento dos estragos. Jucuruçu, Itamaraju e Teixeira de Freitas são alguns deles.

Centenas de pessoas estão também desabrigadas em Itamaraju, segundo o coordenador de Defesa Civil de Itamaraju, Vinícius Borges. "Estamos com cinco helicópteros para levar mantimentos para as regiões isoladas da cidade", disse ele. Por causa do mau tempo, três pessoas de uma mesma família morreram soterradas enquanto dormiam.

Em entrevista à TV Bahia, o governador Rui Costa comentou a situação das duas cidades. "Tá chovendo muito em praticamente em todo estado, mas a situação mais crítica é no Extremo Sul. Dentro do Extremo Sul, a situação pior é a cidade de Jucuruçu e parte de Itamaraju, principalmente o distrito de Nova Alegria. Praticamente estão debaixo de água, só parte dessas duas localidades estão fora do alagamento", disse ele.

Rui estendeu seu comentário a Jucuruçu, onde vários distritos foram completamente inundados e o prefeito Arivaldo Costa está ilhado. "Eu falei com ele ontem ao telefone, consegui falar via o 'zap', e ele me mandou imagens de onde ele estava. Ele mora em uma fazenda próxima da cidade. Me mandou imagens onde a sede da fazenda está toda cercada de água. Foi tudo alagado. Ele não consegue sair e ninguém consegue chegar. Consegue esporadicamente contato via telefone, em função do sinal, também prejudicado com a chuva. Caíram muitos postes, muitas redes de energia", relatou o governador.

Helicópteros vão levar mantimentos às áreas isoladas de Itamaraju

De acordo com Vinicius, cinco helicópteros enviados pelo governo federal se preparam para levar mantimentos às áreas isoladas do município castigadas pela forte chuva em Itamaraju.

"Essas aeronaves, cinco helicópteros, foram cedidas pela Defesa Civil Nacional e não decolaram ontem devido ao mau tempo. Apesar de ainda chover, as aeronaves devem decolar ainda hoje para as regiões isoladas da cidades. Temos dois bairros, por exemplo, debaixo d'água. Centenas de famílias estão desabrigadas", declarou Borges.

Ele disse que há previsão é de chuva para até a semana que vem. "Eu acabei de receber que teremos muita chuva por aqui.

O Cemaden ( Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) informou que serão mais de cem milímetros. Possivelmente essa situação vai entrar na semana que vem", disse.

Teixeira de Freitas

Outra cidade afetada pelo mau tempo na região do Extremo Sul do estado é Teixeira de Freitas, que está na lista dos municípios que decretou estado de emergência. Várias famílias ficaram sem poder entrar em suas casas, que foram invadidas pela água. De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, três escolas foram transformadas em abrigos para atender à demanda de desabrigados.

A madrugada da quarta-feira (8) foi quando choveu mais - 140 mm. A Secretaria Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convênios informou algumas regiões atingidas, como a estrada que liga o Jardim Novo às localidades de Santo Antônio e Massaranduba, o rompimento de uma ponte na comunidade do Santa Cruz, além de centros comercias e prédios públicos.

Na tentativa de realizar os reparos necessários à cidade, a prefeitura informou que já solicitou recursos ao governo estadual e federal. Ainda de acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, até o final do tarde, será divulgado um balanço sobre a situação atual de Teixeira de Freitas.

Emergência

A Sudec enviou à Itamaraju três caminhões - um deles da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) para o fornecimento de águas e outros dois com alimentos, colchões e lonas. A mesmaedida foi adotada aos demais municípios que declararam situação de emergência.

O órgão informou ainda que as fortes chuvas começaram no início do mês de novembro e que desde então está em.alerta, enviando suas equipes para as cidades atingidas para inspeções técnicas e orientação dos muncipios para a decretação da situação de emergência.

Municípios em situação de emergência devido às fortes chuvas ocorridas no início de novembro (04/11 a 08/11):



1- Amélia Rodrigues

2- Ibicoara

3- Itaberaba

4- Mucugê

5- Mutuípe

6- Teolândia

7- Jaguaquara

8- Ruy Barbosa

9- Maragogipe

10- Itaquara

Municípios que decretaram Situação de Emergência devido às fortes do final de novembro até os dias atuais (27/11 a 09/12):

1- Eunápolis

2- Itacaré

3 - Itarantim

4-Mundo Novo

5-Baixa Grande

6- Marcionilio de Souza

7- Anagé

8- Itapetinga

9- Iaçu

10- Itabela

11- Ibicuí

12- Jequiriçá

13- Itambé

14- Encruzilhada

15- Ribeira do Pombal

16- Itamaraju

17- Teixeira de Freitas

18- Medeiros Neto

19- Camacan

20- Canavieiras

21- Vereda

22- Guaratinga

23- Jucuruçu

24- Macarani

25- Cocos

26- Boa Vista do Tupim

27- Santanopolis

28- Mascote