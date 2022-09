Juiz da 9ª Vara alega impossibilidade de julgar pedido de suspensão da TUI

A 9ª Vara das Relações de Consumo de Salvador alegou impossibilidade de julgar o pedido de liminar feito pelo Ministério Público para proibir a presença da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), do Vitória, nos estádios. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (15).

Na decisão, o juiz Antônio Marcelo Oliveira Libonati determinou que a ação seja julgada pela 3ª Vara, a mesma que analisou e decidiu pela punição à Torcida Organizada Bamor, do Bahia, já que existe conexão entre as duas ações contra as organizadas.

Enquanto a liminar do MP não for julgada, a TUI segue liberada para participar de eventos esportivos. Domingo (18), o Vitória recebe o Figueirense, às 16h, no Barradão, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Bamor punida

A Bamor foi proibida de frequentar eventos esportivos em todo o Brasil. Os torcedores ficam proibidos de comparecer aos estádios portando elementos que os identifiquem como membros da torcida, a exemplo de qualquer vestimenta, boné, faixa, bandeira ou similar e devem manter uma distância de 3 mil metros dos locais dos jogos.

A decisão vale até o julgamento do mérito da ação civil pública ajuizada pelo MP, por meio da promotora de Justiça Thelma Leal.

Além do afastamento, foi determinado o fechamento da sede da Bamor, com impedimento de realização de eventos e concentração de torcedores, ainda que sem utilizar elementos indicativos da torcida organizada, nos dois dias antecedentes aos jogos do Bahia. Eventual descumprimento de quaisquer determinações gera multa diária de R$ 5 mil.

A proibição da Bamor nos estádios aconteceu após uma briga entre torcedores de Bahia e Vitória, no dia 4 de setembro, no bairro de São Caetano, em Salvador. O confronto foi registrado horas antes do duelo entre o Vitória e o ABC, no Barradão, pela Série C. Três pessoas precisaram ser hospitalizadas. Outras 54 foram conduzidas à Central de Flagrantes e duas foram detidas por tentativa de homicídio. Depois elas foram soltas e vão responder em liberdade por tentativa de homicídio.