Juiz da Lava Jato no Rio, Marcelo Bretas é internado com covid-19

O juiz federal Marcelo Bretas foi internado nessa segunda-feira (4) após ver agravado os sintomas da covid-19, da qual vinha se tratando em casa. Segundo a coluna de Guilherme Amado, no site da revista Época, o magistrado confirmou ter contraído o novo coronavírus e informou que decidiu se dirigir à Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio, por precaução.

"Estou bem. Estava tratando em casa, mas foi preciso internar. Os quartos aqui são adaptados, semi-UTI, caso haja necessidade", informou.

Segundo o hospital, o juiz responsável pela Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, foi parar na unidade para a realização de exames. Seu quadro de saúde é considerado estável.

"A Casa de Saúde São José confirma que o juiz Marcelo Bretas está em atendimento na unidade desde ontem (segunda-feira) para a realização de exames, com quadro de saúde estável. Não há autorização da família para mais detalhes sobre o quadro clínico", diz o comunicado emitido pela unidade de saúde na tarde desta terça.

Na manhã de segunda, o juiz compartilhou nos stories de sua página no Instagram uma passagem bíblica. "Não tenhas medo, nem te apavores", diz trecho do texto destacado pelo magistrado.