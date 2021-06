Juliana Paes critica senadores após depoimento de Nise: 'Mulher merece respeito'

A atriz Juliana Paes criticou nesta terça-feira (2) a condução do depoimento da médica Nise Yamaguchi na CPI da Covid, que aconteceu ontem.

"Show de horror e boçalidades na CPI da Covid", escreveu a atriz no stories do Instagram, com uma foto da médica. "Certa ou errada... Não importa! Intimidação, coação... Fala interrompida... Mulher merece respeito em qualquer ambiente", acrescentou.

(Foto: Reprodução)

Defensora do uso da cloroquina contra a covid e apontada como membro de um gabinete paralelo da Saúde, Nise foi ouvida pelos senadores e teve um embate mais direto com o baiano Otto Alencar (PSD-BA), que questionou se ela, que não é infectologista, tem conhecimento para opinar sobre tratamento do coronavírus.

Depois do depoimento, muitos bolsonaristas foram às redes sociais criticar a postura de Otto e de outros senadores diante de Nise. "Nenhuma sociedade minimamente civilizada admitiria que uma senhora de 62 anos de idade, que dedicou mais de 40 anos de sua vida à ciência e à saúde do próximo, fosse tratada com tamanho desrespeito e grosseria numa seção (sic) parlamentar para a qual ela foi CONVIDADA", escreveu o assessor da presidência Filipe Martins.

O próprio Jair Bolsonaro, em conversa com apoiadores, saiu em defesa da médica. "Quem conhece quem é Omar Aziz, quem é Renan Calheiros não precisa fala mais nada. (...) Vocês viram o que a CPI fez com a Nise Yamaguchi? Isso é uma covardia", disse o presidente.