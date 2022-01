Juliano Moreira restringe visitas após surto de covid entre pacientes

Um surto de covid-19 foi identificado no Hospital Juliano Moreira, no bairro de Narandiba, em Salvador. Foram registrados 16 casos nos últimos 10 dias, de acordo com a Secretaria estadual da Saúde (Sesab).

Ainda de acordo com a secretaria, sendo 8 pacientes estavam assintomáticos e 8 com sintomas leves. Por conta disso, as visitas ficaram restritas e a unidade retomou o Plano de Contingência e Isolamento, com distanciamento e aferição da temperatura e mais rigor na triagem da emergência.

Ainda de acordo com a Sesab, atualmente, um paciente positivado está assintomático, em isolamento, no Juliano Moreira e 1 foi transferido para o Hospital Metropolitano.