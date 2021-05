Juliette confirma favoritismo e vence o BBB 21 com mais de 90% dos votos

A final do Big Brother Brasil 21 não teve surpresas. A super favorita Juliette levou o prêmio de 1,5 milhão e um carro com uma votação folgada. Juliette teve 90,15% dos votos. Enquanto Camilla ficou em segundo lugar com 5,23% e Fiuk em terceiro com 4,62%.



A final do programa foi sob clima de comoção por conta da morte do humorista Paulo Gustavo. Logo no intervalo de um dos primeiros blocos, o apresentador Tiago Leifert informou aos participantes da morte do ator. O trio reage em choque.O programa seguiu com apresentações musicais de ex-participantes da disputa nesta temporada. Ao lado do parceiro Israel, Rodolffo cantou seu hit Batom de Cereja, Projota e Pocah se apresentaram. Outra atração musical muito esperada foi Karol Conká, que deixou a disputa com recorde de rejeição e nesta. No fim, um dueto entre os desafetos no jogo Lucas Penteando e Projota surpreendeu e emocionou os finalistas.Com quase 24 milhões de seguidores, Juliette se tornou queridinha do público logo no começo do programa, quando ao lado de Gilberto e Sarah formou o G3. No entanto, o grupo entrou em desgraça após embates de Gil e Sarah contra Juliette. Sarah ficou pelo caminho, e Gilberto chegou até a semifinal, quando deixou o programa, no último domingo.Em 100 dias de jogo, Juliette acumou seguidores e honrarias em sua terra natal. Deputados da Paraíba aprovam mais alta honraria da Assembleia Legislativ a para advogada por "divulgar" a Paraíba.A advogada sai da casa perto da marca de 24 milhões de seguidores no Instagram. Participante com maior número de seguidores ainda na disputa. E mais, ela já é a segunda participante com mais seguidores na história do programa. Apenas a apresentadora Sabrina Sato, que tem 29,5 milhões de seguidores, e participou do BBB 3 em 2003, tem mais seguidores no Instagram do que Juliette.