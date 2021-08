Juliette deixa casa de Anitta e aluga mansão no Rio; veja fotos

A vencedora do BBB21 Juliette Freire alugou uma casa para ficar com a família no Rio de Janeiro. A maquiadora divulgou imagens da casa e explicou por que ainda não comprou nenhum imóvel.

“O povo perguntando onde eu estou, estou na casa nova. O primeiro domingo aqui. Nós alugamos uma casa no Rio. Tenho outras prioridades agora, não quis comprar. Pegamos uma casa mobiliada e vamos fazer alguns ajustes para ficar com a minha cara”, disse em vídeo publicado do Instagram.

Ela filmou a área da piscina, onde tem decorado para fazer refeições com a família. “Ainda estamos arrumando”, declarou. Ela disse que amigos e integrantes de sua equipe também devem passar temporadas na mansão.

“Estou muito feliz e grata. Nunca imaginei. A casa é muito bonitinha. Espero que esse lar me traga muita felicidade e prosperidade”, continuou.