Juliette está namorando irmão do cantor Silva, diz site

Os famosos resolveram desembarcar no Nordeste para curtir a virada do ano. Uma delas é a cantora Juliette Freire. A famosa vai passar o réveillon em Maracaípe, no sul de Pernambuco, e pode estar prestes a virar 2023 com um novo amor.

Isso porque, segundo o site Extra, a ex-BBB estaria conhecendo melhor o irmão e empresário do cantor Silva, Lucas Silva. Os dois estavam juntos em Pipa, no Rio Grande do Norte, onde a cantora se apresentou há alguns dias.

Apesar de ter posado ao lado de Silva, a morena pernambucana não tirou foto com o affair Lucas.

Desde que ficou famosa, após a vitória do BBB 21, Juliette não assumiu nenhum relacionamento. Houve rumores de um romance com Daniel Trovejani, produtor de Anitta, mas a ex-BBB nunca confirmou.