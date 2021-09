Juliette lança seu primeiro clipe, com mesmo diretor de Madonna; assista

A ex-BBB e agora cantora Juliette Freire deu mais um passo na carreira musical e lançou seu primeiro videoclipe. A segunda faixa do seu EP, “Diferença Mara”, foi a escolhida para o novo projeto.

Com direção artística de Giovanni Bianco, que já trabalhou com artistas como Anitta e Madonna, o vídeo estreou nesta segunda-feira (6) no YouTube oficial de Juliette.

Em entrevista coletiva, ela contou que escolheu Diferença Mara para seu primeiro clipe por ser uma canção multicultural. "Essa [música] era a que misturava melhor [os ritmos]. A gente escolheu para abraçar o Brasil inteiro. Traz uma mensagem bonita de diferenças, multiplicidade do nosso país", disse.

"Juliette ama a câmera e a câmera ama ela. Isso é uma coisa fantástica. Ela tem uma naturalidade linda e verdadeira. Estou muito feliz de ser a pessoa a dirigir o primeiro videoclipe dela", comentou Giovanni, em trecho da série documental “Você Nunca Esteve Sozinha”, da Globoplay.

A ganhadora do Big Brother Brasil diz que se emocionou ao ver as imagens. "É sobre diferença, fiquei bestinha. Tá muito bonito. Mais que isso, tem um sentido muito bonito", comentou. "Sempre gostei de música e de cantar. É uma emoção gigante criar esse projeto, meu primeiro, ao lado de pessoas tão importantes e talentosas. Construir todo esse meu universo é um sonho", conclui.

Veja o vídeo abaixo:

Na última quinta-feira (2), a artista estreou um EP com seis músicas inéditas em todas as plataformas de streaming, chegando a ficar entre as mais ouvidos do Brasil no Spotify e 1º lugar do iTunes Brasil, além de duas músicas mais ouvidas do mundo no LAST FM.