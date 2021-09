Juliette tem registro profissional negado pelo sindicato dos artistas, diz coluna

Campeã do BBB21, Juliette ainda está explorando suas possibilidades artísticas fora da casa. Depois de lançar um EP como cantora, ela pensa também em trabalhar como atriz, mas acabou sofrendo um contratepo.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, de o Dia, Juliette está sendo considerada para participar do remake de "Pantanal", na Globo. Pensando nisso, chegou a tentar obter o DRT, registro profissional para atuação. O pedido foi inicialmente negado. O presidente do Sindicato dos Artistas, Hugo Gross, explicou que o documento não foi emitido por falta de trabalhos suficientes como atriz.

O DRT só é concedido com comprovação da profissão. A equipe teria enviado somente imagens de Juliette fazendo comerciais para empresas - ela participou de vários vídeos publicitários fora da casa.

"A gente não pode liberar o registro para Juliette porque não há trabalhos suficientes que comprovem que ela seja atriz, portanto não há embasamento profissional para que ela detenha um DRT. O documento enviado pela equipe de Juliette, com objetivo de comprovar seus trabalhos como atriz, tinha apenas imagens da cantora fazendo comerciais para algumas lojas, após sua saída do ‘BBB'”, disse Hugo Gross à colunista.

Há possibilidade de receber autorização para participar de um projeto específico. Para isso, é preciso pagar 20% do cachê para o sindicato. O presidente do sindicato não sabe se a Globo exigiria o documento de Juliette para participação no remake.

Procurada, a emissora negou que a campeã do BBB estará no projeto.