Jumenta é resgatada após cair em fossa de 4m de profundidade em Porto Seguro

Uma jumenta prenha foi socorrida por bombeiros do 6°GBM/Porto Seguro após cair numa fossa de cerca de 4 metros de profundidade. O acidente aconteceu no último sábado (24) e, após a retirada, o animal que estava sem ferimentos aparentes, foi deixado sob os cuidados do proprietário.

Para o resgate os bombeiros tiveram que retirar a laje que cobria parcialmente a fossa, para conseguirem espaço suficiente para que o animal pudesse ser içado de forma segura. Também foi montada uma linha da vida para a segurança da equipe de resgate durante o procedimento.

Os bombeiros usaram um tripé e amarraram a jumenta, para que ela pudesse ser retirada de forma segura. O proprietário foi orientado a levar o animal para avaliação veterinária. Caso os cidadãos percebam acidentes desse tipo não devem tentar remover o animal, o mais seguro é acionar o Corpo de Bombeiros através da central 193, para um resgate seguro e preciso.

(Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)