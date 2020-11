Juninho diz que boa fase do Bahia é reflexo do trabalho de Mano

O momento pelo qual o Bahia atravessa é bem diferente do que o tricolor passou durante boa parte do Campeonato Brasileiro. Os três triunfos em sequência que o time conseguiu por Copa Sul-Americana e Série A amenizaram a crise e deram mais tranquilidade para o grupo na sequência da temporada.

Para o zagueiro Juninho, os frutos colhidos agora são reflexo do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo técnico Mano Menezes. Segundo o defensor, o grupo demorou um pouco para entender as ideias do treinador, mas agora ela está sendo colocada em prática.

"No começo estava um pouco complicado, era mudança de comissão. Até pegar o jeito que Mano queria tivemos um pouco de dificuldade, mas entendemos o que ele quer e estamos colocando no campo, no dia a dia aqui no CT. Graças a Deus entendemos bem o que Mano quer e isso reflete dentro do jogo", explicou ele.

Na visão do zagueiro, um dos pontos que o grupo conseguiu evoluir após a chegada de Mano foi a bola aérea. Antes terror do sistema defensivo, a equipe já consegue mostrar um pouco mais de solidez e tem usado do artifício lá na frente. Foi pelo alto que o próprio Juninho abriu o placar para o Bahia na vitória por 2x1 sobre o Fortaleza, na última quarta-feira (11).

"Trabalhamos muito a bola parada, fechamento de linha, uma coisa que Mano pede muito. Sabendo certinho o que queremos, conseguimos impor dentro de campo e é um reflexo do trabalho de Mano, que pega todo mundo, não só a defesa, mas os meias e atacantes para quando tiver uma bola parada ter a ajuda de todo mundo", disse.

Depois de um dia de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos nesta sexta-feira (13) e iniciou os trabalhos para a partida contra o Coritiba, na próxima segunda-feira (16), às 18h, no estádio Couto Pereira.

Para esse confronto, Mano Menezes conta com os retornos dos volantes Elias e Gregore, que cumpriram suspensão, mas perdeu o lateral Juninho Capixaba pelo terceiro amarelo. O substituto no setor deve ser Zeca, que disputa vaga com Matheus Bahia, mas Juninho garante que, caso necessário, também está pronto para fazer a função. Ele já atuou como lateral em outros clubes.

"Até agora Mano não conversou comigo. Sabemos que temos a ausência do Capixaba, mas temos dois laterais, que são Zeca e Matheus Bahia, vêm treinando bem. É uma dúvida que o Mano tem, mas ele sabe quem vai estar melhor preparado entre Zeca e Bahia para entrar em campo. Se ele optar por mim, vou estar à disposição também para fazer o melhor", finalizou o zagueiro.