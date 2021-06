Juninho e Daniel vão reforçar o Bahia contra o Internacional

O técnico Dado Cavalcanti ganhou boas notícias para montar o time do Bahia que enfrenta o Internacional, neste domingo (13), às 20h30, no estádio de Pituaçu, pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta sexta-feira (11), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o pedido do tricolor e concedeu efeito suspensivo para o zagueiro Juninho e o meia Daniel. Eles estavam suspensos por conta da briga na final da Copa do Nordeste. Com a medida, os jogadores estão liberados para atuar até que um novo julgamento seja realizado. A data ainda não foi marcada pelo órgão.

"Foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo clube EC Bahia, sendo deferido a penalidade de multa imposta e, em relação aos atletas foi concedido o benefício apenas naquilo que exceder o prazo definido em Lei, ou seja, o efeito suspensivo terá validade apenas depois de cumprida a segunda partida de suspensão, devendo serem cumpridas nos termos do art. 171 §1º", diz trecho da decisão.

O órgão, no entento, não concedeu o mesmo benefício para o lateral Nino Paraíba. O jogador também foi punido pela briga e pegou gancho de sete jogos.

Nos casos de Daniel e Juninho, ambos pegaram seis jogos de suspensão. Eles desfalcaram o Bahia nas partidas contra Red Bull Bragantino e Villa Nova, por Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, respectivamente. Com o efeito suspensivo, a dupla estará em campo diante do Internacional.

A confusão envolvendo os jogadores de Bahia e Ceará aconteceu após a partida vencida nos penaltis pelo tricolor. Na ocasião, o Esquadrão reverteu a vantagem cearense e faturou o tetracampeonato do Nordestão.

*Inicialmente o STJD informou que o lateral Nino Paraíba também havia sido beneficiado com o efeito suspensivo, mas o texto da decisão cita apenas o meia Daniel e o zagueiro Juninho.