Justiça conclui que namorada atirou em delegado influenciador em São Paulo

A Justiça de São Paulo concluiu que o delegado e influenciador digital Paulo Francisco Muniz Bilynskyj foi baleado pela namorada, a modelo Priscila Delgado Barrios, e que ela se matou um dia após uma discussão entre o casal dentro do prédio dele, no ABC Paulista. O caso ocorreu em 20 de maio de 2020 em São Bernardo do Campo.

Segundo a polícia, o crime foi motivado por ciúmes. Ela tinha 27 anos. Esta também foi a versão do delegado, que levou seis tiros e sobreviveu, após passar por cirurgias. Neste ano, teve de amputar o dedo médio da mão direita, que foi atingido pelos disparos, perdeu os movimentos e teve complicações.

A perícia Polícia Técnico-Científica analisou a residência e também comprovou por laudos o relato do policial.

Como a autora dos disparos se matou, o Ministério Público (MP) pediu o arquivamento do caso, que foi investigado e concluído como tentativa de assassinato e suicídio pelo 1º Distrito Policial (DP) da cidade.

A Justiça arquivou o inquérito em 15 de junho de 2021. O g1 teve a confirmação disso na última sexta-feira (8). O caso estava sob sigilo judicial, que foi parcialmente suspenso há alguns meses.