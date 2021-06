Justiça do Rio de Janeiro determina retorno de funcionários vacinados ao trabalho

Servidores do Judiciário do Rio de Janeiro, incluindo terceirizados e estagiários, serão obrigados a voltar ao trabalho presencial a partir da próxima semana, em 9 de junho. A decisão, anunciada pelo pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio, o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, é válida para aqueles que tenham sido imunizados contra a covid-19 ou já contemplados pelo calendário da campanha de vacinação. As informações são do colunista de O Globo, Lauro Jardim.



De acordo com a determinação, fica ampliado de 25% para 50% o máximo de trabalhadores permitidos em cada unidade da Justiça do Rio de Janeiro. Ainda segundo a decisão, os vacinados devem deixar home office e retornar para o trabalho presencial depois que completarem 15 dias da segunda dose.



Apesar da decisão, o Rio ainda apresenta a mais alta taxa de mortalidade do país na pandemia, com 294,5 mortes por 100 mil habitantes. Atualmente o estado tem 21,5% de vacinados em primeiro dose e 10,5% da população já com imunização completa.