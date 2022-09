Justiça Eleitoral apreende materiais de campanha de Sergio Moro por irregulares

A Justiça Eleitoral cumpriu neste sábado (3) mandados de busca e apreensão na casa do ex-juiz Sergio Moro, filiado ao União Brasil e candidato ao Senado pelo Paraná. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) tomou a decisão após ação da federação “Brasil da Esperança”, liderada pelo PT, que apontou irregularidades em materiais de campanha do candidato.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha, vídeos do canal de Sergio de Moro no Youtube, inclusive alguns que contém críticas ao também candidato Lula, além de dezenas de links nas páginas sociais da campanha foram excluídos por determinação da Justiça. Entre as inconformidades está a diferença de tamanho da fonte utilizada nas peças gráficas para apresentar o nome do candidato e de seus suplentes. Na ação, o advogado da federação Brasil da Esperança alega que há evidente intenção de esconder a existência dos suplentes.