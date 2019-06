Justiça expede mandado de busca e apreensão ao celular de Najila Trindade

Após solicitação da Polícia Civil, a Justiçã expediu um mandado de busca e apreensão no celular da modelo Najila Trindade. A baiana, que acusa Neymar de estupro e agressão, não entregou o aparelho, onde poderiam estar armazenadas provas do caso, após prometer o fazer em depoimento.

Em depoimento prestado no início deste mês, Najila prometeu às autoridades que entregaria o celular até às 20 horas do dia 11 de junho. Como a modelo não entregou o aparelho, as autoridades da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo fizeram o pedido à Justiça para busca e apreensão para retirar o telefone no apartamento da modelo.

De acordo com o UOL, a solicitação chegou ao Fórum de Santo Amaro e o Ministério Público se manifestou a favor do pedido de busca e apreensão apenas para colher dados de conversas de Najila com Neymar e com uma amiga.

O pedido foi aprovado no final da tarde do último dia 12. Apesar disso, a Polícia Civil não conseguiu cumprir o mandado até o momento. A modelo não é vista há dias no apartamento em que morava e que alega ter sido arrombado.

Najila afirma ter um vídeo de sete minutos em seu celular, gravado no segundo encontro com Neymar, em 16 de maio. Este seria a versão completa do vídeo que viralizou e mostrava a modelo dando tapas em Neymar e reclamando sobre a noite anterior. As mensagens entre ela e o jogador também estariam no aparelho. O não-fornecimento do celular levou o advogado Danilo Garcia de Andrade a renunciar à causa da modelo.

O novo advogado de Najila Trindade, o também baiano Cosme Araújo, disse ao UOL que não tem conhecimento sobre o mandado e que desembarcará em São Paulo possivelmente esta semana. Como a investigação segue em segredo de justiça, a polícia civil não se manifestou sobre o cumprimento do mandado.