Justiça manda prender goleiro Bruno por atrasar pensão do filho com Eliza

A 1ª Vara da Família, da Infância, da Juventude e do Idoso de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, mandou executar um mandado e prender o goleiro Bruno Fernandes por não pagar a pensão do filho que teve com a modelo Eliza Samudio. Bruno foi condenado a 23 anos de prisão pela morte de Eliza.

Segundo o Uol, ele atrasa os pagamentos desde janeiro de 2020 e a dívida acumulada é de R$ 90,7 mil. O pedido de prisão veio da Justiça de Mato Grosso do Sul, após ação da mãe de Eliza, Sônia Moura, que tem a guarda de Bruninho, hoje com 12 anos. O advogado de Bruno pediu habeas corpus, que foi negado.

A defesa de Bruno alega que ele "não busca se furtar" das obrigações e fez uma proposta para pagar R$ 30 mil à vista e parcelar o resto em doze vezes. A defesa considera ilegalidade na pena e exagero a ordem de prisão.

A Justiça não concordou, destacando que não houve acordo com Sônia e que a dívida é alta e já dura quase três anos.

Com isso, Bruno, que está cumprindo a pena em regime semiaberto desde julho de 2019, deve voltar à prisão.

No último mês, o goleiro passou a jogar profissionalmente por um clube da quarta divisão do Rio de Janeiro. Ele também é dono de uma loja de açaí em São Pedro da Aldeia, que fica perto de Cabo Frio.