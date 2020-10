Justiça na Irlanda decide que pão do Subway não pode ser considerado pão por ter alto teor de açúcar

A Suprema Corte da Irlanda determinou que os pães usados pela rede de lanchonetes Subway contêm uma quantidade de açúcar tão superior à média que não pode ser considerado "pão" de acordo com as regras alimentares do país.

A decisão judicial sobre o sanduíche só aconteceu porque o dono de uma franquia da Subway recorreu de uma restituição de imposto. Para isso, ele argumentou que o pão era um alimento báscio e, portanto, ele estaria sujeito à alíquota zero.

O tribunal superior, no entanto, decidiu que, por ter um teor de açúcar superior ao encontrado em outros pães, o utilizado pela Subway não poderia ser tributado da mesma forma.

Segundo o G1, a Irlanda define que os ingredientes do pão, como açúcar e gordura, não podem exceder 2% do peso total da farinha na massa. Já o teor de açúcar presente no pão do Subway é de cerca de 10% da farinha na massa.

A rede de fast-food disse à rede BBC que os pães da Subway "em mais de três décadas nossos clientes voltam todos os dias para comer sanduíches feitos com pão que tem um cheiro tão bom quanto o sabor."