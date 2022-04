Justiça tenta achar Belo e Gracyanne para cobrar dívida de R$3 mil

A Justiça de São Paulo está a procura de Belo e Gracyanne Barbosa para citá-los em um processo referente a uma dívida de R$ 3 mil em aberto com o hospital São Camilo Ipiranga, que fica na capital paulista. A busca pelo casal já completou um ano e cinco meses.

Segundo o Uol, em dezembro de 2018 Belo fechou um contrato com o hospital para intervenção clínica e hospitalização de Gracyanne. O hospital tentou várias vezes receber a quantia de forma amigável, mas o jeito foi procurar a Justiça.

O primeiro pedido de carta de citação da Justiça foi feito pelo juiz Álvaro Mirra em setembro de 2020. Ainda de acordo com a publicação, as cartas de aviso de recebimento foram enviadas para endereços de Belo e Gracyanne em São Paulo, mas retornaram.

Em outubro de 2020, o hospital tentou citar o casal por via postal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mas também não conseguiu. Já em julho de 2021, as cartas foram recebidas por terceiros. O juiz então determinou expedição de carta precatória. No mês seguinte, em agosto, outra tentativa de mencionar Belo e Gracyanne foi destinada ao Rio de Janeiro.

Em nota enviada ao Uol, a assessoria de Belo afirmou que a cobrança foi paga em juízo, com valor atualizado pelo Tribunal de Justiça. O processo sobre o pagamento não foi encontrado. A data do pagamento, inclusive, teria sido antes da precatória.