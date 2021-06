Juventude tenta contratação de Douglas; Bahia mira Danilo Fernandes

Sem espaço no Bahia, o goleiro Douglas pode estar de saída do tricolor. O Juventude fez uma proposta de empréstimo e quer contar com o jogador de 32 anos na sequência do Campeonato Brasileiro.

A negociação foi confirmada pelo vice-presidente do time gaúcho, Osvaldo Pioner. Em entrevista ao portal Pioneiro, do Rio Grande do Sul, o dirigente confirmou o interesse no goleiro e diz que espera pelo Bahia para avançar nas conversas.

“Todos sabem que estamos procurando um goleiro para compor o grupo, e o Douglas está entre os que consultamos. No início, a situação não andou muito. Agora estamos aguardando o Bahia para poder negociar. É uma situação que pode ter um desfecho nos próximos dias”, explicou Osvaldo Pioner.

Douglas está no Bahia desde 2018 e no ano passado renovou contrato até o fim de 2022. O goleiro chegou ao clube após se destacar pelo Avaí e foi titular da meta tricolor nos últimos três anos.

No ano passado, Douglas passou a ser questionado por conta de recorrentes falhas. Mesmo assim, seguiu como titular. Já na atual temporada, o goleiro voltou a apresentar desempenho abaixo do esperado e acabou perdendo a vaga para o jovem Matheus Teixeira. Atualmente o camisa 1 é a terceira opção para gol, atrás ainda de Mateus Claus.

Reposição na mira

Enquanto Douglas pode ir para o Juventude, a reposição deve vir do mesmo Rio Grande do Sul, mas de Porto Alegre. O Bahia tem negociação com o goleiro Danilo Fernandes, do Internacional. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal UOL.

A ideia do Bahia é contar com o goleiro de 33 anos por empréstimo até o fim da temporada, quando o vínculo do jogador com o Inter irá se encerrar. Depois disso, Danilo assinaria em definitivo com o Esquadrão.

Danilo Fernandes perdeu espaço no Internacional após sucessivas lesões e viu o ex-Bahia Marcelo Lomba tomar conta do gol. Atualmente, ele é a terceira opção, atrás de Daniel, que tem sido escalado nos últimos jogos.

Além dos goleiros, o Bahia tem encaminhada a contratação do lateral esquerdo Djalma Silva, do Operário. Faltam apenas alguns detalhes para que o jogador seja anunciado pelo Esquadrão.