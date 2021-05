Kannário aconselha Paulo Guedes a criar programa voltado a pessoas de baixa renda

O deputado federal Igor Kannário (Dem) indicou ao Ministro da Economia, Paulo Guedes, a criação de um programa de qualificação e colocação profissional para pessoas de baixa renda do país. Em sua justificativa, o deputado argumentou que os moradores de favelas e periferias sofrem de forma mais significativa os impactos da pandemia, sendo fundamental a criação do programa.

Ele sugeriu a criação de oficinas de qualificação profissionais que atendam às necessidades reais das empresas do país, "que teriam acesso aos contatos dos indivíduos profissionalizados". O deputado destacou que seria fundamental convênios com a iniciativa privada para verificar as maiores demandas do mercado e interatividade dos profissionais que concluíssem o curso com os empresários.

"Sabemos que as políticas de garantia de renda mínima, como o auxílio emergencial, têm sido fundamentais para a preservação da dignidade daqueles que se viram sem renda e emprego durante a presente crise sanitária. Entretanto, entendemos que a população mais carente de nosso país é formada por homens e mulheres batalhadoras, mais interessados em garantir com a força do próprio trabalho a renda necessária à satisfação das necessidades de suas famílias", disse Kannário.

O deputado lembrou que algumas instituições privadas do país já tomaram iniciativa para promover a empregabilidade mas destacou que a abrangência poderia ser maior caso o Estado acampasse a tarefa.

"Se o Estado se propusesse a, da mesma forma, prover treinamento de interesse empresarial e promover interatividade entre candidatos e empresários de vários segmentos, certamente o resultado seria muito mais significativo", argumenta o deputado.