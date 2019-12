Kannário reza Pai Nosso e coloca mulher e filha no palco no Festival Virada

O cantor Igor Kannário abriu o terceiro dia do Festival Virada Salvador, nesta segunda-feira (30), de um jeito diferente. Ele convidou a mulher, a influencer Laiza Mattos, e a filha, Laura Beatriz, de 15 anos, ao palco. As duas enalteceram o músico.

"Ele é maravilhoso. Mas ele fala a verdade, vai fundo. Deve ser complicado querer mostrar o tempo todo que é do bem. Ele é de verdade, pelo povo, pela favela", afirmou Laiza.

A filha, fruto do primeiro casamento de Kannário, também elogiou. "Para muitos ele é um príncipe barril dobrado. Para mim ele é um pai maravilhoso, que faz tudo por mim e meu irmão", disse, citando Líam, filho de Kannário que nasceu em setembro.

O cantor também começou o show com muita religião. Com uma imagem de Jesus ao fundo do palco, recebeu Irmão Lázaro. Os dois cantaram juntos "Eu sou de Jesus". "Agora eu sou do Senhor, estou aqui para Ti", diz a música,

Depois, foi a vez da quebradeira tradicional, com direito a momentos como a cover de Brisa, da cantora Iza. No final, o cantor ainda deu uma de Roberto Carlos e foi à beira do palco atirar rosas vermelhas aos fãs.

Veja alguns momentos do show: