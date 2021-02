Karol Conká é indicada ao paredão por Gilberto

Logo depois de Lucas Penteado desistir do programa e sair da casa do BBB21, na manhã deste domingo (7), Gilberto colocou Karol Conká no paredão. O brother atendeu ao Big Fone e indicou a cantora assim que recebeu o comando. Na mesma ligação, Gil imunizou Sarah.

Antes mesmo de ser indicada, Karol já estava cotada para o paredão por causa de Acrebiano. Na madrugada deste domingo (7), o brother descobriu que a cantora estava espalhando menitras a seu respeito e prometeu indicá-la.

Tudo começou porque o rapaz ficou indignado ao saber que a rapper disse para outros participantes que Carla estava afim dele e por isso não deu uma chance para Arthur. Confusa e surpresa, Carla chegou a chorar.

Em conversa com Gil e Viih Tube, o modelo disse que iria acampar ao lado do Big Fone para indicar Karol. "Tá doido, olha o fuzuê que ela causou nisso aqui. Pelo amor de Deus", disse o modelo. "Achei bem forte", acrescentou a youtuber. "Isso é pesado, velho. Tá maluco? Me expôs para o Brasil inteiro sem eu ter feito nada. Tá maluco? Eu vou sair queimado", desabafou.

"Onde que essa mulher viu que eu tinha caso com a Carlinha? Tem base? Ela viu coisa e falou para todo mundo que a Carlinha estava afim de mim. E eu saio como na história? Falou com um por um da casa. Fiquei sabendo pelo Fiuk e pela Lumena. Fui o último a saber", completou, revoltado.